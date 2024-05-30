Ulaştırma Bakanı’ndan telefon itirafı! Size bunu yapanlar bize neler yapmaz

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Yayman, “Dijital gündemi, bir ulusal güvenlik meselesi olarak görüyorum” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Uraloğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yürütülen faaliyetleri anlatırken, "USOM tarafından yapılan çalışmalarda 17 milyon IP adresi bir radar mantığıyla sürekli taranmaktadır. Bu çalışmalarda her gün yaklaşık 422 büyük saldırı ve 11 milyondan fazla da zararlı erişim isteği engellenmektedir. Vatandaşlarımızın birçoğu saldırının farkına bile varmadan USOM'daki arkadaşlarımız bunu önlemektedir. Bu çalışmalarda TÜRK TELEKOM, Turkcell ve Vodafone'un rolü ve işbirliği de bizim için kıymetlidir. Biz, bütün IP adreslerini, sadece tanımlanmış olan, zararlı olabileceğini düşündüğümüz ya da zararlı olduğu bilinen girişim ve içeriklerle ilgili tarıyoruz. Onun haricinde başka bir taramamız da söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

BAKANIN TELEFONUNU TAKLİT ETTİLER

Yapay zeka konusundaki soruları anımsatan Uraloğlu, kısa süre önce kendi cep telefon numarası taklit edilerek Bakanlığından bir bürokratın arandığını anlattı. Bu durumu kısa sürede tespit ettiklerini söyleyen Uraloğlu, "Milyonlarca, hatta milyarlarca dolar vererek yaptığınız yatırım basit bir bilgisayarla devre dışı bırakılabiliyor. Onun için mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Benim adıma arama, memleket adına zararlı bir girişim değildi ama ilgilisini bulduk, gereken yaptırımları uyguladık." dedi.

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman ise, Uraloğlu’na “Kimi aramışlar, bu önemli bir konu. Size yapılıyorsa bize neler yapılmaz” diyerek karşılık verdi.