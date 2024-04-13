Ülkelerden vatandaşlarına 'seyahat etmeyin' uyarısı! Peş peşe açıklamalar...

Kaynak: AA
Ülkelerden vatandaşlarına 'seyahat etmeyin' uyarısı! Peş peşe açıklamalar...
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, resmi X sosyal medya hesabından İsrail'e ilişkin seyahat uyarısı yaparak, bölgeye yönelik saldırı riskinin arttığını ifade etti.

Ülkelerden peş peşe İsrail'e seyahat etmeme uyarıları geliyor... Son olarak Kanada, vatandaşlarını "yüksek saldırı riski" nedeniyle İsrail ve Batı Şeria'ya seyahat etmemeleri hususunda uyardı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

X hesabından açıklamada bulunan Joly, bölgeye yönelik saldırı riskinin arttığını ve durumun istikrarsızlaştığını ifade etti.

Joly, vatandaşlarının İsrail ve Batı Şeria'ya "tüm seyahatlerden kaçınması" uyarısında bulunurken, Kanadalıların bölgeden sivil araçlar kullanarak ayrılmalarını tavsiye etti.

ÜLKELERDEN VATANDAŞLARINA SEYAHAT UYARISI

Aralarında Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, Katar, Suudi Arabistan, ve BAE'nin de bulunduğu ülkeler, vatandaşlarını İran, Lübnan, İsrail ve Filistin'e seyahat etmemeleri konusunda vatandaşlarını uyarmıştı.

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