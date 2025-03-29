Uludağ'daki otel yangınında yeni gelişme! Bakan açıkladı

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Uludağ'daki otel yangınında yeni gelişme! Bakan açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Uludağ'da yaşanan otel yangını ile ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, Bursa Uludağ Oteller bölgesinde yaşanan ve milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

4 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL

Tunç, açıklamasında şunları söyledi,

"Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında; 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir."

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