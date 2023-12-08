ULUKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediye Başkanlığına ait 26 (yirmi altı) adet taşınmazın (arsanın) satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü ile 20 Aralık 2023 tarihi Çarşamba günü 10.30’ da yapılacaktır.
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER
S. NO
MAHALLE
ADA
PARSEL
METREKARE
%3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
TAŞINMAZ SATIŞ BEDELİ (TL)
İHALE SAATİ
1
Alpağut
189
522
208,07 m²
9.363,15
312.105,00
10:30
2
Alpağut
189
523
186,50 m²
8.392,50
279.750,00
10:35
3
Alpağut
189
524
211,18 m²
9.503,10
316.770,00
10:40
4
Alpağut
189
525
102,74 m²
4.623,30
154.110,00
10:45
5
Alpağut
189
267
335,15 m²
15.081,75
502.725,00
10:50
6
Alpağut
189
374
311,67 m²
14.025,15
467.505,00
10:55
7
Alpağut
214
42
445,00 m²
23.362,50
778.750,00
11:00
8
Alpağut
214
43
384,00 m²
20.160,00
672.000,00
11:05
9
Alpağut
1101
1
1.358,46 m²
120.223,71
4.007.457,00
11:10
10
Doğu
799
1
2.868,38 m²
129.077,10
4.302.570,00
11:15
11
Doğu
809
2
6.942,97 m²
312.433,65
10.414.455,00
11:20
12
Kemalpaşa
114
401
466,00 m²
13.980,00
466.000,00
11:25
13
Kemalpaşa
114
402
552,00 m²
16.560,00
552.000,00
11:30
14
Kemalpaşa
114
403
401,00 m²
12.030,00
401.000,00
11:35
15
Kemalpaşa
114
404
400,00 m²
12.000,00
400.000,00
11:40
16
Kemalpaşa
114
405
452,00 m²
13.560,00
452.000,00
11:45
17
Kemalpaşa
114
406
442,00 m²
13.260,00
442.000,00
11:50
18
Kemalpaşa
114
407
422,00 m²
12.660,00
422.000,00
11:55
19
Kemalpaşa
114
408
415,00 m²
12.450,00
415.000,00
12:00
20
Kemalpaşa
1664
5
285,00 m²
12.825,00
427.500,00
12:05
21
Kemalpaşa
1664
6
341,00 m²
15.345,00
511.500,00
12:10
22
Kemalpaşa
1664
7
391,00 m²
17.595,00
586.500,00
12:15
23
Kemalpaşa
1664
8
343,00 m²
15.435,00
514.500,00
12:20
24
Kemalpaşa
1664
9
391,00 m²
17.595,00
586.500,00
12:25
25
Kemalpaşa
1664
10
412,00 m²
18.540,00
618.000,00
12:30
26
Kemalpaşa
1664
11
436,00 m²
19.620,00
654.000,00
12:35
İhale isteklileri başvuru dilekçelerinin yanı sıra yerleşim yeri belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırmış oldukları %3 geçici teminat bedelinin makbuzu ile birlikte 19 Aralık 2023 tarihi Salı günü en geç saat 16.00’ a kadar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.
Posta, mail, faks vb. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İhaleyi kazanan yükleniciler taşınmazı satın almaktan vazgeçmesi durumunda yatırmış olduğu geçici ve kati teminat bedelleri yakılarak, Belediyemize irat kaydedilecektir.