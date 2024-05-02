ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C.
ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/200 Esas
DAVALI : GÜLSÜM DİLBAZ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir adres kaydına rastlanılmadığı anlaşıldığındandosyanın duruşmasının 13/05/2024 günü saat 10:43'a bırakıldığının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma gününü bildirir tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN02024512