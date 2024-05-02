ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 02 Mayıs 2024 / 00:00

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T.C.

ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/200 Esas

DAVALI : GÜLSÜM DİLBAZ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir adres kaydına rastlanılmadığı anlaşıldığındandosyanın duruşmasının 13/05/2024 günü saat 10:43'a bırakıldığının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma gününü bildirir tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.