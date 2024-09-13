Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğünden

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 / 00:01

ULUS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Ulus Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır, 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Ulus Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106’ıncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur,

SIRA NO Vergi No Adı Soyadı, Ünvanı Adres Vergi Türü Vergi Dönemi Takip Dosya No Takip Tutarı 001 1671156344 BEYAZLAR HIRDAVAT LTD, ŞTİ, İVEDİKOSB MAH, 1446 CAD, NO:41 Y,MAH, ANKARA 3080 01/2021-12/2021 2023071514E1a0000309 3.748.188,54 002 9350743112 YAMAN SAC DEMİR İNŞAAT MADEN HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞTİ İVEDİKOSB MAH,1446 CAD, K,NO:41 YENİMAHALLE/ANKARA 3080 - VER,ZİY,CEZ, 2021/07-2021/09 2024030114E1i0000005 2.273.314,74 003 9350743112 YAMAN SAC DEMİR İNŞAAT MADEN HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞTİ İVEDİKOSB MAH,1446 CAD, K,NO:41 YENİMAHALLE/ANKARA 3080 - VER,ZİY,CEZ, 2021/01-2021/12 2024021414E1i0000522 3.300.088,19

#ilangovtr BASIN NO: ILN02087733