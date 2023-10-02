Ulusal parkta ayı dehşeti evli çifti öldürdü. Cesetleri saatler sonra bulundu

Kanada'nın en eski ulusal parkı olan Banff Ulusal Parkı’nda 2 kişi bozayı saldırısında yaşamını yitirdi. Olay sonrası, park ziyarete kapatıldı.

KAYNAK: İHA
Ulusal parkta ayı dehşeti evli çifti öldürdü. Cesetleri saatler sonra bulundu

Kanada’nın Alberta eyaletinde yer alan Banff Ulusal Parkı’nda bozayı saldırısı yaşandı.

Ulusal parklardan sorumlu Kanada Parklar Ajansı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma gece saatlerinde bir GPS cihazından uyarı alındığı belirtti. Hava koşullarının helikopter kullanımına izin vermemesi nedeniyle müdahale ekibinin gece boyunca bölgeye kara yoluyla seyahat ettiği aktarıldı.

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CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Müdahale ekibinin sabahın erken saatlerinde olay yerine vardığı aktarılan açıklamada, ekibin ayı saldırısına uğrayan iki kişinin cansız bedenine ulaştığı ve saldırgan davranışlar sergileyen ayıya ötenazi yaptığı ifade edildi.

ZİYARETE KAPATILDI

Her yıl dört milyondan fazla turistin ziyaret ettiği, hem boz hem de kara ayılara ev sahipliği yağan Banff Ulusal Parkı, ziyarete kapatıldı.

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