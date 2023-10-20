Ümit Özdağ Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı

Ankara Adliyesi'nde basın mensuplarına açıklama yapan Özdağ, bir süre önce sosyal medyada ülkedeki sığınmacı sorununu dile getiren, aralarında gazetecilerin de bulunduğu yurttaşların gözaltına alınıp bazılarının tutuklandığı bir sürecin yaşandığını söyledi.

Ümit Özdağ, bugün 4 kişinin daha gözaltına alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri Serkan Kafkas adlı arkadaşımızdır. Serkan Kafkas seçimlerden önce 6 ay süreyle Zafer Partisi Genel Merkezi'nde sosyal medya koordinatörü olarak çalışmıştır. Zafer Partilidir. Esasen bu davanın yeni bir Ergenekon davası olarak Zafer Partisine karşı kurgulandığının farkındayız. Önce Müdafaa Hareketi adlı bir provokasyon yapısıyla Zafer Partisini sokağa çekmek istediler. Biz bunu engelledik. Arkasından bu tutuklamalar gelecekti. Buna izin vermedik. Ama sürecin aynen FETÖ taktikleriyle sürdürüldüğünü görüyoruz."

Bu gözaltıların, "Müdafaa Hareketi dosyası devam ediyor" diye yansıtıldığını ifade eden Özdağ, Serkan Kafkas'ın, "milliyetçi paylaşımlar yaptığı söylenerek gözaltına alınıp savcılık kapısı önünde bekletildiğini" savundu.

"Bu operasyonların Zafer Partisinin yükselişini kesmek için düzenlendiğinin farkında olduklarını" dile getiren Özdağ, "Bu ülkede Türk milliyetçisi paylaşım yapmak ne zaman suç oldu? Türk olduğumuzu söylemek suç mu sayılacak? Bu ülkede 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istemek ne zaman suç oldu?" diye konuştu.

Sığınmacılar meselesinde geri adım atmayacaklarını belirten Özdağ, şöyle devam etti:

"Bizi bu konuda geri adım atmaya, susturmaya, sığınmacılar meselesini gündemimizden çıkartmaya zorlamak istiyorlar. Hangi partilerin genel merkezlerinden bize tehditlerin geldiğini de biliyoruz. Hangi odalarda nelerin konuşulduğunu da biliyoruz. Buradan tekrar ediyoruz, geri adım atmayacağız. Türk olmak suç değildir. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi olmak suç değildir. Anayasayı savunmak suç değildir. Örtülü istilaya karşı çıkmak suç değildir. Aksine bunları yapmamak suçtur."