Ümit Özdağ büyük skandalı açıkladı. Pasaportun süresi bitenleri bile ülkeye alıyorlar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Mısır, Filistin, Suriye, Yemen, Sudan ve Libya gibi ülkelere vize uygulanmasına rağmen uygulamada vizenin işlemediğini iddia etti.

Özdağ, paylaşımında vizesi olmayan hatta pasaportunun süresi bitmiş olanların bile Türkiye’ye alındığını söyledi.

Zafer Partisi lideri, genel güvenlik için tehdit oluşturan yabancıların havalimanında personel tarafından ülkeye alınmadığı için hakkında soruşturma başlatıldıldığını aktardı.

Anlattıklarına tepki de gösteren Özdağ “Siz ne yapıyorsunuz? Türkiye benim vatanım.” İfadelerini kullandı.

İŞTE ÖZDAĞ’IN O PAYLAŞIMI:

Hassas uyruk’ adı altında Mısır, Filistin, Suriye, Yemen, Sudan ve Libya gibi ülkelere vize uygulaması olmasına rağmen uygulamada vize kalkmış vaziyette.

Vizesi olmayan, hatta pasaportunun süresi bitmiş olanlar dahi ülkeye alınmakta.

Üstelik bu uyruklardan olup, hakkında G-87 tahdit kodu olan (genel güvenlik için tehdit oluşturan) yabancının havalimanından ülkeye alınması için ilgili personel bunları ülkeye almadığı için ve Ankara’ya görüş sormadığı için hakkında soruşturma başlatıldı.

Hatta hassas uyruklar o kadar baştacı ediliyor ki, “yabancıları memnun etmedi” diye Göç İdaresi’nde birçok memurun çalıştığı birim değiştirilmiş.

Siz ne yapıyorsunuz? Türkiye benim vatanım.

TÜRKİYE SIĞINMACI, KAÇAK VE YABANCI SUÇLU SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Öte yandan son yıllarda Türkiye’nin sınırlarının yol geçen hanına dönmesi kaçakların elini kolunu sallayarak Türkiye’ye girmesi giderek arttı.

Sınırdan gelen geçiş görüntüleri de her şeyi ortaya koyuyor. Ayrıca Türkiye’de olan yabancı suçlu sayısı, mafya sayısıda arttı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya her gün yabancı suçlunun Türkiye’de yakalandığı bilgisini veriyor.