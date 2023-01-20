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İYİ Partili Buğra Kavuncu’ya yönelik sözleri nedeniyle Ümit Özdağ’a tazminat cezası

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik 'FETÖ' suçlamaları nedeniyle 20 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 18:55
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Ümit Özdağ İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya 20 bin lira tazminat ödeyecek

İYİ Partili Buğra Kavuncu’ya yönelik sözleri nedeniyle Ümit Özdağ’a tazminat cezası
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, üç yıl önce katıldığı bir televizyon programında, eski İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ’cü" suçlaması yapmıştı.

Özdağ’ın bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kavuncu hakkında soruşturma açtı. 

Savcılık, Kavuncu hakkında soyut beyan ve iddiaların dışında somut deliller bulunmadığı sonucuna vararak, 31 Mayıs 2021’de kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

Bu gelişme üzerine Kavuncu, Özdağ hakkında tazminat davası açtı.

ÖZDAĞ KAVUNCU'YA TAZMİNAT ÖDECEYEK

Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava bugün sonuçlandı.

Duruşmada, Özdağ’ın avukatı Paşa Büyükkayaer, müvekkilinin Kavuncu’ya FETÖ’cü değil, FETÖ ile iltisaklı dediğini, ikisinin ayrı kavramlar olduğunu söyledi. Kavuncu’nun ve sosyal çevresinin FETÖ ile bağlantılı, bir kısmının ise iltisaklı olduğunu iddia etti. Büyükkayaer, dosyanın iki yıl bekletildiğini, Özdağ’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı kavgadan iki hafta sonra fezlekenin düzenlendiğini iddia ederek, “Bütün yargı ve yürütme Soylu ile kavga ettikten sonra müvekkilin üstüne yürümeye başlamıştır” dedi.

Özdağ, Kavuncu’ya 20 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

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