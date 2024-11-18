Ümit Özdağ'dan Bakan Yusuf Tekin itirafı!

İstanbul'da düzenlenen partisinin kongresinde konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Yusuf Tekin ile ilgili daha önce yapmadığı bir itirafta bulundu.

Bakan Yusuf Tekin'in kendi öğrencisi olduğunu ifade eden Profesör Ümit Özdağ, "Nasıl geçti yahu benden? Şaşıyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün partisinin Bartın kongresinde "Sen Türkiye'ye özgü kendi icat ettiğin laiklik kavramını bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Senin laiklikten anladığın şey şu; üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına alıp ikna etmeye çalışmak, bunu laiklik gereğiyle yaptınız. Bunu yaparken de kendinizi laiklikle savundunuz. Peki senin savunduğun laiklikle, benim anladığım laiklik bir mi? Bir değil." ifadelerini kullanarak gündeme oturmuştu.

Birçok siyasi tarafından bu açıklama nedeni ile eleştirilen ve CHP'nin suç duyurunda bulunacağını açıkladı Bakan Tekin hakkında Ümit Özdağ'dan ise değişik bir açıklama geldi.

ÜMİT ÖZDAĞ: BU YUSUF TEKİN DENEN ADAM BENİM ÖĞRENCİMMİŞ, NASIL GEÇTİ ŞAŞIRIYORUM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün partisinin İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde konuştu. Laiklik çıkışı ile tepki çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendi öğrencisi olduğunu söyleyerek "Şimdi sizle bir şeyi daha paylaşayım. Bu Yusuf Tekin denilen adam doktorada benim dersimden öğrencimmiş. Nasıl geçti yahu benden? Şaşıyorum. Demek ki kağıdını doğru okumamışım. Doktora tezini de Mümtazer Türköne’nin yanında yazmış. Anlaşıldı nasıl bir tez yazdığı.'' diye konuştu.

"YUSUF TEKİN İÇİN YASA DEĞİŞTİRİLDİ"

Ümit Özdağ, Fatih Ataylı'nın sorularına yanıt verdiği bir programda Yusuf Tekin hakkında sert açıklamalar yapmış "Profesör yapıldı, profesörlükte 5 yıl kalmadan rektör olamazsınız, yasa değiştirildi, rektör oldu. Başkanlık rejiminin en fazla kollanan bürokratı. Yusuf Tekin "Liyakatsizlik" kelimesinin karşılığıdır." diye konuşmuştu.