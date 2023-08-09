Ümit Özdağ’ın bahsettiği general kim? Hala görevde mi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TSK'de önemli bir görevde bulunduğunu belirttiği bir tümgeneralin "Bütün Kemalistler ve milliyetçiler ordudan tasfiye edilene kadar görevim bitmeyecek" dediğini iddia ettiği video tekrar gündem oldu.

Ümit Özdağ’ın bahsettiği general kim? Hala görevde mi?

Editör: Ayşe Memiş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ocak ayında Youtube kanalı üzerinden "Ümit Özdağ'a Soruyorum" başlığıyla videoda kendisine gelen sorulara yanıt vermişti.

Özdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilgili ne düşündüğü yönündeki soru üzerine o zamanlar görevde bulunduğunu belirttiği bir tümgeneralin "Bütün Kemalistler ve milliyetçiler ordudan tasfiye edilene kadar görevim bitmeyecek" dediğini öne sürmüştü.

Özdağ’ın bu videosu ve iddiası tekrar gündeme geldi. Akıllara takılan soru generalin kim olduğu ve hala görevde olup olmadığı oldu.

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Özdağ videoda şunları aktarmıştı:

Türk Silahlı Kuvvetleri bu 20 yıl içerisinde emperyalizmin tarikatlar ve cemaatler aracılığıyla saldırdığı ana kurum oldu. TSK'yi çökertmeden Türkiye'yi çökertmek mümkün değildir. Onun için emperyalizm önce FETÖ sonra da diğer tarikatlar aracılığıyla silahlı kuvvetlerimizi tahrip etmeye devam ediyor. Bugün de bu tahribat devam ediyor, FETÖ dönemindeki kadar alçakça devam ediyor. Türk ordusunu milli bir ordu olmaktan çıkarıp şeyhlerin kontrolündeki bir ordu olarak organize etmeye, emperyalizmin saldırılarına direnemez hale getirmeye çalışıyorlar.

“SENİN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM”

Görevdeki bir tümgeneralin, hem de önemli bir yerdeki tümgeneralin 'Bütün Kemalistler ve milliyetçiler ordudan tasfiye edilene kadar benim görevim bitmeyecek' dediğini biliyorum. Kim olduğunu biliyorum.

Senin kim olduğunu biliyorum adam! Bizim de görevimiz, Atatürk'e verdiğimiz söz senin gibi asker üniforması giymiş alçaklar Türk ordusundan atılıp hapse girene kadar devam edecek.

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