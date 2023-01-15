Ümraniyespor'da 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da İstanbulspor yenilgisinin ardından iki futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hebasından yapılan açıklamada, futbolcular Serkan Kırıntılı ve Yonathan Del Valle'nin yönetim kurulu ile teknik heyetin ortak kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.