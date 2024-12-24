Üniversite kampüsündeki kedi ölümleri hakkında soruşturma başlatıldı

Kuala Lumpur Emniyet Müdürü Datuk Rusdi Mohd Isa, Universiti Malaya’da (UM) yaşanan kedi ölümleriyle ilgili soruşturmanın başladığını ve bir hayvan aktivistinin ifadeye çağrılacağını açıkladı. Olay yerindeki güvenlik kameraları incelendiğinde, sokak köpeklerinin kedilere saldırdığı görüntüler ortaya çıktı. Polis, geçtiğimiz hafta boyunca konuyla ilgili üç ayrı şikayet aldı. Ancak henüz olayın canlı bir tanığı bulunamadı.

TARTIŞMALAR SOSYAL MEDYADA BÜYÜYOR

Olay, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. UM kampüsünde kedi ölümleriyle ilgili paylaşılan fotoğraflar ve iddialar toplumda derin bir üzüntü yarattı. Bir kedi, ayaklarının kopmuş olduğu bir halde bulunmuş ve bu durum “insan eliyle yapılmış olabilir mi?” sorusunu akıllara getirmişti. Ancak, son yapılan açıklamalar, vahşi hayvan saldırısı ihtimalini öne çıkarıyor.

AKTİVİSTLER İFADE VERMEYE HAZIRLANIYOR

Polis, olay sonrası açıklamalarda bulunan hayvan aktivistlerinin ifadelerini almak için çağrıda bulundu. Perşembe günü yapılacak görüşmelerde, iddiaların ve yorumların detaylandırılması bekleniyor. Datuk Rusdi Mohd Isa, bu sürecin hem hayvan hakları savunucuları hem de toplum için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI NE DİYOR?

Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarının kontrol altına alınmasının önemine dikkat çekiyor. UM kampüsündeki ölümler, yalnızca kediler değil, köpekler için de zor koşullara işaret ediyor. Yetkililer, bu tür olayların önüne geçmek için daha etkin bir yaklaşım gerektiğini belirtiyor.