Ünlü cerraha müjdeli haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü cerraha müjdeli haber

Ünlü cerrah Mehmet Öz, 5. kez dede oldu.

Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve TV programcısı Dr. Mehmet Öz’den güzel haber. 63 yaşındaki Öz, kısa süre önce 5. kez dede oldu.

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Ünlü doktorun en küçük kızı Zoe Yasemin Öz geçtiğimiz gün Ozzie adını verdikleri ilk bebeğini kucağına aldı.

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Çiçeği burnunda dede Öz’de torunu ve karısı Lisa ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmadan duramadı.

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Lisa ve Mehmet Öz’ün Daphne Öz, Zoe Yasemin Öz, Oliver Mustafa Öz, Anabella Sezen Öz adında 4 çocukları var.

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Amerika’da sağlıklı yaşam ve beslenme programı yapan Daphne Öz’ün 4 çocuğu var.

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