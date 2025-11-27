Ünlü oyuncu Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl ilk kez anne baba olmanın heyecanını tatmıştı.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Evlendikten sonra yaşamlarını Muğla'da sürdüren çiftten hayranlarını korkutan bir haber geldi. Hardal ailesi, İzmir dönüşü trafik kazası geçirdi.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilan Telkök Hardal, "Öncelikle merakınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. Maalesef geçen gece İzmir dönüşü büyük bir trafik kazası geçirdik. Şükür ki karşı taraf da dahil olmak üzere hepimiz sağ kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.