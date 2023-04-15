15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Demirtaş seçimden önce Türkiye ile ilgili son kararını verdi. Bundan sonra yapmayacağım diyerek duyurdu

Özgür Demirtaş seçimden önce Türkiye ile ilgili son kararını verdi. Bundan sonra yapmayacağım diyerek duyurdu

Ünlü ekonomist Prof. Özgür Demirtaş son paylaşımında Türkiye ile ilgili aldığı kararı duyurdu. Özgür Demirtaş siyasi partilerden de bir ricada bulundu…

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 18:10
Takip Et

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş seçimden önce Türkiye ile ilgili son kararını verdi

Özgür Demirtaş seçimden önce Türkiye ile ilgili son kararını verdi. Bundan sonra yapmayacağım diyerek duyurdu
+
Aa
-

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi

"TÜRKİYE İLE İLGİLİ YAZMAYACAĞIM"

Ekonomi ve güncel gelişmelerle ilgili yaptığı çıkışlarla öne çıkan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından bundan sonra Türkiye ile ilgili bir yazmayacağı yönünde bir paylaşımda buldu.

SİYASİ PARTİLERE RİCADA BULUNDU

Demirtaş mesajında; “Bundan sonra Türkiye ile ilgili bir şey yazmayacağım. O yüzden olarak tüm siyasi partilerden ricam var: AKP CHP MHP İYİP TİP HDP MEMLEKET DEVA SP vs. Hanginiz seçimi kazanırsanız kazanın: Lütfen yapısal reform yapın lütfen. Ülkeyi bilimle yönetin. Eğitimi evrensel yapın.” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
1
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
2
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
3
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
4
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
5
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
6
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
7
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Chelsea'de düşüş sürüyor. Brighton'a mağlup oldular
﻿Chelsea'de düşüş sürüyor. Brighton'a mağlup oldular
﻿Chelsea'de düşüş sürüyor. Brighton'a mağlup oldular
﻿Kapıkule'de yurda girerken fark edildi. 44 adet
﻿Kapıkule'de yurda girerken fark edildi. 44 adet
﻿Kapıkule'de yurda girerken fark edildi. 44 adet
﻿Hulusi Akar'dan CHP ve İYİ Parti ziyareti
﻿Hulusi Akar'dan CHP ve İYİ Parti ziyareti
﻿Hulusi Akar'dan CHP ve İYİ Parti ziyareti
﻿Bursa'da TIR'a çarpan kapalı kasa minibüsteki 2 kişi öldü
﻿Bursa'da TIR'a çarpan kapalı kasa minibüsteki 2 kişi öldü
﻿Bursa'da TIR'a çarpan kapalı kasa minibüsteki 2 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.