Özgür Demirtaş seçimden önce Türkiye ile ilgili son kararını verdi. Bundan sonra yapmayacağım diyerek duyurdu

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi

"TÜRKİYE İLE İLGİLİ YAZMAYACAĞIM"

Ekonomi ve güncel gelişmelerle ilgili yaptığı çıkışlarla öne çıkan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından bundan sonra Türkiye ile ilgili bir yazmayacağı yönünde bir paylaşımda buldu.

SİYASİ PARTİLERE RİCADA BULUNDU

Demirtaş mesajında; “Bundan sonra Türkiye ile ilgili bir şey yazmayacağım. O yüzden olarak tüm siyasi partilerden ricam var: AKP CHP MHP İYİP TİP HDP MEMLEKET DEVA SP vs. Hanginiz seçimi kazanırsanız kazanın: Lütfen yapısal reform yapın lütfen. Ülkeyi bilimle yönetin. Eğitimi evrensel yapın.” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: