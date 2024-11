Ünlü futbol programı sunucusu Gary Lineker, BBC'den ayrıldı

BBC, Lineker'in Match of the Day sunuculuğunu bırakacağını, ancak 2026 Dünya Kupası yayınlarında BBC Sport’la çalışmaya devam edeceğini doğruladı. Lineker, FA Cup yayınları ve MOTD Top Ten podcast'i ile seyirciyle buluşacak. Ayrıca, The Rest is Football adlı podcast'i, BBC Sounds platformunda her hafta yayınlanacak. Bu anlaşma, popüler podcast'in ilk kez BBC'nin kendi ses platformunda yer almasını sağlıyor.

Lineker’in görev süresi sona ererken, BBC’den yapılan açıklamada, ünlü sunucuya büyük övgüler yağdırıldı. BBC Spor Direktörü Alex Kay-Jelski, Lineker’i "dünya çapında bir sunucu" olarak nitelendirerek, gelecek Dünya Kupası ve FA Cup yayınlarına liderlik edeceğini belirtti. Lineker'in yerine kimin geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Eski BBC Genel Müdürü Greg Dyke, Lineker’in ayrılığının önemli bir kayıp olduğunu ifade ederken, BBC'nin mali zorluklar yaşadığını ve Lineker’in yüksek ücretinin bu süreçte bir tasarruf olarak düşünülebileceğini belirtti. Ayrıca, sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir süre askıya alınan Lineker’in bu olayın ayrılığa etkisi olup olmadığı belirsizliğini koruyor.