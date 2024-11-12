Ünlü futbol programı sunucusu Gary Lineker, BBC'den ayrıldı

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Ünlü futbol programı sunucusu Gary Lineker, BBC'den ayrıldı

BBC'nin ünlü futbol programı Match of the Day'in sunucusu Gary Lineker, sezon sonunda görevini bırakacak. Ancak 2026 Dünya Kupası ve 2025/2026 FA Cup yayınlarında BBC Sport ile çalışmaya devam edecek. Uzun yıllardır BBC’nin yüzü olan Lineker’in ayrılığı, futbolseverleri şaşırttı. Peki, BBC’nin bu kararı ardında ne yatıyor ve Lineker’in yerini kim alacak?

BBC, Lineker'in Match of the Day sunuculuğunu bırakacağını, ancak 2026 Dünya Kupası yayınlarında BBC Sport’la çalışmaya devam edeceğini doğruladı. Lineker, FA Cup yayınları ve MOTD Top Ten podcast'i ile seyirciyle buluşacak. Ayrıca, The Rest is Football adlı podcast'i, BBC Sounds platformunda her hafta yayınlanacak. Bu anlaşma, popüler podcast'in ilk kez BBC'nin kendi ses platformunda yer almasını sağlıyor.

Lineker’in görev süresi sona ererken, BBC’den yapılan açıklamada, ünlü sunucuya büyük övgüler yağdırıldı. BBC Spor Direktörü Alex Kay-Jelski, Lineker’i "dünya çapında bir sunucu" olarak nitelendirerek, gelecek Dünya Kupası ve FA Cup yayınlarına liderlik edeceğini belirtti. Lineker'in yerine kimin geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Eski BBC Genel Müdürü Greg Dyke, Lineker’in ayrılığının önemli bir kayıp olduğunu ifade ederken, BBC'nin mali zorluklar yaşadığını ve Lineker’in yüksek ücretinin bu süreçte bir tasarruf olarak düşünülebileceğini belirtti. Ayrıca, sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir süre askıya alınan Lineker’in bu olayın ayrılığa etkisi olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

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