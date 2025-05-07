Ünlü gazeteciyi şoke eden karar! Mafya ve yolsuzluk dosyalarını açmıştı!

Gazeteci Ayşemden Akın’ın polis koruması kaldırıldı. Akın, kararın arkasında “devletin çöküşü mü, yoksa içeriden bir sabotaj mı var?” sorusunu sordu.

Halil Falyalı’ya ilişkin önemli iddiaların tanığı olan muhasebe müdürü Cemil Önal’ın infaz edilmesinin ardından, Akın’ın evinin önünde her sabah bir polis aracı bekliyordu.

Ancak dün itibarıyla bu koruma da geri çekildi. Akın, polisle iletişime geçtiklerini ve kendilerine verilen cevabın "Artık sabahları araç beklemeyecek, sadece devriye artırılacak" şeklinde olduğunu söyledi.

Gazeteci, yaşanan geri adımı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Daha önce polisin "Evden çıkarken haber verin, gideceğiniz yere kadar eşlik edelim" dediğini ancak şimdi bunun da iptal edildiğini vurgulayan Akın, yeni uygulamanın "Nereye gidecekseniz söyleyin, biz oraya devriye yollarız" şeklinde olduğunu ifade etti.

Akın, korumanın kaldırılmasının ardından endişelerini dile getirerek, "Bu ne demek? Beni hedef haline getirmek mi istiyorsunuz? Polisin bu geri adımı Falyalı’nın içerideki adamlarının işi mi, yoksa bu, yurttaşını koruyamayan bir devletin çöküşü mü?" ifadelerini kullandı.

Cemil Önal’ın infazının ardından tehditlerle karşı karşıya kalan Akın, koruma tedbirlerinin geri çekilmesinin ciddi bir güvenlik zaafiyeti olduğunu ifade etti.

BİLGİLENDİRME

‘Halil Falyalı Yaşıyor’ yazı dizisinde yer alan iddiaların tanığı Cemil Önal infaz edildi. O günden beri her sabah evimizin önünde yarım saat bir polis aracı bekliyordu. En azından çocuğumuzu okula götürürken bir parça güvende hissediyorduk.

Bugün o koruma da… — Ayşemden Akın (@Aysemden) May 7, 2025

TEPKİ SONRASI POLİS KORUMASI TEKRAR VERİLDİ

Paylaşımından 2 saat sonra yeni bir açıklama yapan Akın; "Güncelleme: Az önce bölge sorumlusu polisler eve geldi. Sabah korumasının devam edeceğini söyledi. Bilginize…" ifadelerini kullandı.