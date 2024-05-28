Ünlü isimlerden İsrail'e tepki

Düzenleme: Merve N. Güreş
Ünlü isimlerden İsrail'e tepki

İsrail’in Refah’ta çadır kenti bombalamasına ünlü isimler de sessiz kalmadı.

İsrail, abluka altındaki Gazze’ye saldırılarını sürdürürken bölgeden bir acı haber daha geldi.

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Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Refah’ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadır kente düzenlediği saldırıda en az 45 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğu korkunç saldırıda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

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Yaşanan korkunç saldırılar dünyanın dört bir yanındaki ünlüler tarafından da kınandı. Son olarak 77. Cannes Film Festivali’ne katılan birçok ünlü isim kırmızı halıda Filistin’e destek mesajları verdi. Türk ünlüler de sosyal medyalarından sık sık Filistin’e destek niteliğinde mesajlar paylaşmaya devam ediyor.

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Saldırılarda sivillerin öldürülmesine isyan eden ünlü isimler son saldırının sembolleşen ‘Rafahonfire’ (Refah yanıyor. Gazze'de çadırlara sığınan insanların üzerine bomba atıldı) yazılı görselini sosyal medya sayfasında paylaşıyor.

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Oyuncu Gupse Özay sosyal medyasından sık sık Gazze'ye destek mesajları yayınlıyor.

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Mine Tugay, Gupse Özay, Engin Altan Düzyatan, Özge Özpirinçci, Çağla Şıkel, Sarp Apak, Berrak Tüzünataç, Zeynep Bastık, Tolgahan Sayışman, Güzide Duran Aksoy, Çağatay Ulusoy, Amine Özil gibi pek çok ünlü isim bu mesajla Filistin halkına destek vererek tepkisini gösterdi.

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