Ünlü isimlerin bayram tarifesi belli oldu. Emekli memur derdine yansın

Kurban bayramı tatili yaklaşırken ünlü şarkıcıların da sahne ücretleri belli olmaya başladı. 9 günlük tatili Türkiye'nin dört bir yanındaki 5 yıldız otellerde ya da Kıbrıs'taki mekanlarda geçirecek olan şanslı azınlığa kötü haber geldi!

İddialara göre Gülşen, Ebru Gündeş Hadise, Zeynep Bastık ve Koray Avcı gibi şarkıcıları izlemek için 29-49 bin TL’yi gözden çıkarmak gerekecek.

16-21 Haziran'da Kıbrıs’ta çok lüks bir otelde sahne alacak olan şarkıcı Gülşen’i izlemek için ultra her şey dahil sistem ile 5 gece konaklamalı kişi başı 48 bin 900 TL’yi gözden çıkarmak gerekecek.

Gülşen gibi Kıbrıs’ta sahne alacak olan Hadise’yi izlemenin bedeli ise 3 gece ultra her şey dahil konaklama ve konser bedeli olarak 44 bin 300 TL.

Zeynep Bastık’ın Kıbrıs'ta sahne alacağı otelde tam pansiyon konaklama ve konser kişi başı 40 bin TL olarak belirlenirken yine 'Yavru Vatan'da sahne alacak Ebru Gündeş için 3 gece tam pansiyon kişi başı 30 bin TL ücret ödenecek.