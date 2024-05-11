Ünlü kuruluş dolarda olacakları açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s dolarda olacakları açıkladı. Türkiye ile ilgili yapılan değerlendirmede doların 2025 yılında 43 lira olmasını beklendiği duyuruldu. Öte yandan enflasyonun 2024 yılında ortalama yüzde 55,8 olacağı ön görüldü.

Ekonomim’de yer alan habere göre, Standard & Poor’s, yaptığı değerlendirmede dolar beklentisi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'nin ekonomik faaliyetlerinin önümüzdeki iki yıl boyunca yavaşlamasını ve böylece reel GSYH büyümesinin 2022-2023 yıllarında ortalama yüzde 5'ten yüzde 3'e düşmesini bekliyoruz. Baz senaryomuz, Türk Lirası'nın (TL) 2025 yılı sonuna kadar daha da değer kaybederek 1 doların 43 TL oalacağı varsaymaktadır. Bu, Türk borçluların harcanabilir gelirini aşındıracak ve bankaların değer düşüklüğü giderlerini (karşılık iptalleri hariç) 2023'teki tahmini 138 baz puandan 2024-2025'te yaklaşık 170-190 baz puana (bps) çıkaracaktır."

Öte yandan enflasyon ile ilgili “Türkiye'de enflasyonun 2025 yılında kademeli olarak yüzde 27,3'e düşmeden önce 2023 yılındaki yüzde 53,9'a kıyasla 2024 yılında ortalama yüzde 55,8 ile yüksek seyretmeye devam edeceğini öngörüyoruz” şeklinde beklentiler yer aldı.