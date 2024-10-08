Ünlü mafyanın kasası İstanbul'da bir elektrikçi dükkanı çıktı

Kamuoyunda ‘Daltonlar Çetesi’nin lideri olarak bilinen Barış Boyun ve 18 kişi geçtiğimiz Mayıs ayında İtalya’da yakalanmıştı.

Eylül ayının ortasında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 305 sanığın yer aldığı 580 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. 120’den fazla suç fiili sayılıyor.

İddianamede davanın şüphelilerinden olan ve ‘etkin pişmanlık’tan yararlanmak istediğini savcıya bildiren Yüksel Yabancıoğulları, çetenin nasıl cinayet ihaleleri aldığını, tetikçileri nasıl bulduğunu ve çetenin para kasasının nerede olduğunu anlattı.

Gazete Duvar’dan Bahadır Özgür’ün aktardığı bilgiler şöyle:

"BARIŞ ABİNİN SELAMI VAR"

Yabancıoğulları işledikleri bir cinayet sonrasında kendisinin bizzat yurtdışındaki Barış Boyun tarafından Perpa İş Merkezi’ne yönlendirildiğini belirtiyor. İfadesinde olayı şöyle anlatıyor:

“Beni Kasımpaşa’dan Mercedes marka lüks araçla tanımadığım Çağatay Çançin isimli şahıs aldı. Perpa’ya gittik. 8’inci kata çık, 817 numaradaki dükkana gir ‘Barış abinin selamı var’ de. Orada Selahattin veya Cengiz diye birileri olacak.” Söyleneni aynen yapıyor ve kendisine siyah poşet içinde yüklü bir miktar veriliyor. Bundan sonra üç defa daha Perpa’daki aynı iş yerine gidip yine aynı şekilde torbalar içinde para verildiğini belirtiyor.

"CÜZZAM" GİZLİ TANIK

Bu ifadelerden Perpa’daki iş yerinin sadece bir kasa olduğu anlaşılıyor. Ancak iddianamede çetenin yöneticileri arasında bulunan ve soruşturmada ‘Cüzzam’ adıyla gizli tanıklık yapan bir başka kişinin anlatımları, Barış Boyun çetesinin yasadışı bahisten gelen milyonlarca doları da Perpa’daki iş yerlerinden kesilen naylon faturalar ile akladığını öğreniyoruz. Yani sadece bir ‘kasa’ değil, çetenin asıl faaliyetini oluşturan kara para aklama üssü Perpa.

Selahattin Alas, Barış Boyun ve Can Dalton’un arasında oturuyor.

"NAYLON FATURA İLE BAHİS PARASI AKLANDI"

‘Cüzzam’ şöyle diyor: “Barış Boyun çetesinin Perpa’daki iş yerlerinin naylon fatura keserek bahis parasını akladığını biliyorum. Oradaki çoğu iş yeri böyle faaliyet yürütür. Barış Boyun’un para akladığı dükkanın elektrikçi olduğunu hatırlıyorum.”

Savcılığın kara para için de ayrı bir soruşturma yürütüp yürütmediği bilinmiyor. Ancak Perpa’daki onlarca küçük dükkanın sadece Barış Boyun çetesinin değil, başka pek çok suç faaliyetinin de bir para aklama merkezine dönüştüğü belli oluyor.

Peki Barış Boyun çetesinin kara para faaliyetlerini kim yürütüyor?

İddianamede sadece adıyla yer alan ve şu an firari olan Selahattin Alas. Çetenin en kritik ismi. Perpa’daki kara para trafiğini yöneten isim bu. Aynı zamanda tetikçilere ödemeler, cinayet operasyonları için gerekli finansman veya cezaevine giren çete üyelerine gönderilecek paralar her seferinde Perpa’dan, Selahattin Alas’tan alınıyor. Barış Boyun’un alt çetelere ihale ettiği cinayetlerin parası da hep buradan ödeniyor.