Ünlü markaya casusluk suçlaması. Merkezi anbean izleniyor

Çinli dev şirket Alibaba casusluk ile suçlanıyor. Dev şirketin Avrupa’daki merkezi casusluk şüphesiyle izleniyor.

Ünlü markaya casusluk suçlaması. Merkezi anbean izleniyor

Belçika İstihbarat Servisi'nin, Alibaba'nın Avrupa'daki ana lojistik merkezini casusluk şüphesiyle izlediği belirtildi.

Alibaba'nın Liège'de bulunan kargo havalimanındaki lojistik koluna özel bir atıfta bulunan Belçika güvenlik birimleri, Financial Times'a (FT) yaptıkları açıklamada, "Alibaba dahil Çinli kuruluşlar tarafından yürütülen olası casusluk ve/veya müdahale faaliyetlerini tespit etmek için" çalıştıklarını söyledi.

Herhangi bir suistimali reddeden Alibaba, Avrupa'nın beşinci büyük kargo havalimanı olan Liège'deki merkezi açmak için 2018 yılında Belçika ile bir anlaşma imzalamış ve Valon bölgesinin zor durumdaki ekonomisine 100 milyon euro yatırım yapmıştı.

"ÇİN VERİLERİ TİCARİ OLMAYAN AMAÇLARLA KULLANABİLİR"

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, AlibabaExpress'in açılmasının üzerinden neredeyse iki yıl geçmesine rağmen Belçika Devlet Güvenlik Servisi'nin (VSSE) Alibaba'nın faaliyetlerini izlemeye devam ettiğini söyledi.

Güvenlik servisi, Çinli şirketleri verilerini Çinli yetkililer ve istihbarat servisleriyle paylaşmaya zorlayan mevzuat nedeniyle Alibaba'nın varlığının "VSSE için bir dikkat noktası oluşturduğunu" söyledi. VSSE, "Çin bu verileri ticari olmayan amaçlarla kullanma niyetine ve kapasitesine sahiptir" dedi.

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, FT'ye verdiği demeçte Alibaba ile yapılan ilk görüşmelerin "eski bir yüzyıla" ait olduğunu söyledi ve "saflık zamanlarının değiştiğini" sözlerine ekledi.

Liège'deki tesis, Alibaba'nın lojistik yan kuruluşu Cainiao tarafından işletilen tek Avrupa lojistik merkezi. Merkezde ağırlıklı olarak online alışveriş sitesi AliExpress aracılığıyla doğrudan Avrupalı tüketicilere satılan mallar taşınıyor. Lojistik merkezi, havaalanının hava alanına erişimi olan depolardan oluşan endüstriyel bir bölgede yer alıyor.

DAHA ÖNCE DE CASUSLUK İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Potansiyel casusluğa ilişkin endişeler ilk olarak merkez inşa edilmeden önce, Belçika parlamentosu da dahil olmak üzere gündeme getirilmişti. O dönemde Çin, abartılı bulduğunu ifade ettiği "Çinli şirketlerin sözde güvenlik riskleri" konusundaki imaları şiddetle reddetmişti.

VSSE'nin FT'ye yaptığı açıklama, casusluk konusundaki endişelerinin merkezin açılmasından sonra da devam ettiğini gösteriyor.

Casusluk uyarıları, Liège havaalanında Çinli şirketlerin karıştığı gümrük dolandırıcılığı vakalarının artmasıyla birlikte, başlangıçta Alibaba ile iyi ilişkilere sahip olan Belçika hükümeti için ciddi bir zorluk oluşturuyor. Hem şu anda Avrupa Konseyi başkanı olan eski başbakan Charles Michel hem de Belçika Kralı Philippe, Alibaba'nın eski başkanı Jack Ma ile bir araya geldi.

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