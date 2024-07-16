Ünlü milyarder Fatih Altaylı'ya meydan okudu

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel web sitesinde Simit Sarayı ve kurucusu Abdullah Kavukçu ile ilgili usulsüzlük iddialarında bulundu.

Kavukçu'nun Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne getirilmesinin ardından Altaylı, Galatasaray kulübü ile gönül bağını kopardığını açıkladı.

İş insanı Abdullah Kavukçu, Altaylı'nın iddiaları karşısında sessizliğini bozarak X sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu ve Altaylı'ya sert tepki gösterdi.

Galatasaray'daki yeni görevinden heyecan duyduğunu belirten Kavukçu, Simit Sarayı hakkındaki iddiaların gerçeklikten uzak olduğunu ve sadece Fatih Altaylı'nın kişisel gözlemleri olduğunu söyledi.

Ayrıca, Altaylı'nın usulsüzlük iddialarını ispatlaması halinde Galatasaray'daki görevinden ve üyeliğinden istifa edeceğini ifade etti.

İŞTE KAVUKÇU'NUN SÖZLERİ:

Sayın Fatih Altaylı,

Galatasaray Sportif A.Ş'deki yeni yönetim kurulu üyeliğimle ilgili açıklamalarınızı büyük bir şaşkınlıkla okudum.

Demokrasi ve tarafsızlık ilkesinden ödün vermeyen ve taraftarından sizin dahil olduğunuz üyelerine kadar herkesin gönül bağı ile çıkarsız, karşılıksız bağlı olduğu Galatasaray'la bağınızı kişisel rahatsızlıklarınızla sonlandırmak istemeniz kendi takdirinizdir.