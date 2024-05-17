Ünlü milyarder iç savaş uyarısı yaptı. 'Uçurumun kenarındayız' diyerek duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü milyarder iç savaş uyarısı yaptı. 'Uçurumun kenarındayız' diyerek duyurdu
ABD’li ünlü milyarder Ray Dalio’dan korkutan açıklama geldi. Dalio, ABD’de iç savaş beklediğini söyledi. Ünlü milyarder, “Uçurumun kenarındayız” diyerek uyardı.

Hedge fonu yöneticisi Bridgewater Associates’in kurucusu ünlü milyarder Ray Dalio’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Dalio, ABD’de artan borç seviyelerinin hazine tahvillerini vurabileceğine dikkat çekerek yatırımcılara paralarını yurt dışına çıkarmalarını tavsiye etti.

ABD’li ünlü milyarderin en çarpıcı sözleri ‘iç savaş’ uyarısı oldu. Dialo, ABD’de yüzde 35-40 olasılıkla iç savaş beklediğini söyledi.

“Uçurumun kenarındayız” diyen Dialo, “Çok daha çalkantılı zamanlara geçip geçmeyeceğimizi henüz bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

ABD’li milyarder Dialo’nun bahsettiği ‘iç savaş’ aslında bir silahlı çatışma değil. Ünlü milyarder, son dönemdeki siyasal kutuplaşmaya dikkat çekerek “İnsanların istedikleri şeylerle daha uyumlu olan farklı eyaletlere taşındıkları ve karşıt siyasi görüşteki federal yetkililerin kararlarına uymamaları” olarak belirledi.

Dialo ayrıca ABD’de bu yıl yapılacak başkanlık seçiminin hayatında gördüğü en önemli seçim olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

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