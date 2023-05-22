Ünlü model Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülendi. Arkasına bakmadan kaçtı

'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze ile 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanan model ve oyuncu Seçkin Piriler, önceki gece Asmalımescit'te sevgilisiyle yakalandı. Görüntülendiğini fark edince panik olan sevgilisi, Seçkin Piriler'i tek başına bırakarak kaçtı.