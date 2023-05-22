Ünlü model Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülendi. Arkasına bakmadan kaçtı

'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze ile 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanan model ve oyuncu Seçkin Piriler, önceki gece Asmalımescit'te sevgilisiyle yakalandı. Görüntülendiğini fark edince panik olan sevgilisi, Seçkin Piriler'i tek başına bırakarak kaçtı.

Ünlü model Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülendi. Arkasına bakmadan kaçtı

Erkek arkadaşıyla çıktığı eğlence gecesinde görüntülenen ünlü model Seçkin Piriler, elini tutmasına rağmen yanındaki kişinin sevgilisi değil arkadaşı olduğunu söyledi.

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Piriler, Asmalımescit Baylo adlı mekanda sevgilisiyle 5 saat dans edip eğlendi.

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Seçkin Piriler sabaha karşı sevgilisi ile el ele mekandan çıkıp sonra sevgilisinin koluna girdi.

Piriler flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşırdı. Mekan içinde saatlerce sarılıp dans edip eğlenen çift muhabirleri karşılarında görünce birbirlerinden ayrılıp ayrı ayrı yürümeye başladı.

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Piriler, "Seçkin Hanım sevgilinizle saatlerce dans edip eğleniyordunuz" sözlerine, "Sevgilim değil arkadaşım siz arkadaşınızla gece eğlenmeye gitmiyor musunuz, arkadaşınızın elini tutup sarılmıyor musunuz?" dedi.

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Sevgilisi Seçkin Piriler'i Asmalımescit'de tek başına bırakarak kaçtı. Piriler dakikalarca taksi bekledi hiçbir taksi durmayınca tek başına yürüyerek oradan ayrıldı.

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