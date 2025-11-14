Bir döneme damgasını vuran Adını Feriha Koydum dizisinde rol alan Ceyda Ateş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yaşadığı sağlık sorununu açıkladı. Ateş, kolundaki yırtığın iyice ilerlediğini ve ağrısının çekilmez bir hal aldığını söyledi.

Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Ateş Amerika’ya yerleşmişti. Ünlü oyuncu sağlık sorunuyla hayranlarını korkuttu.

‘AĞRISI ÇEKİLMEZ HAL ALDI’

Yaşadığı sağlık sorununu sosyal medya hesabından paylaşan Ceyda Ateş; "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu ardından takipçilerine; "Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?" sorusunu yöneltip konuyla ilgili takipçilerinden öneri istedi.

KIZI İLE BENZERLİĞİ OLAY OLDU

Öte yandan ünlü oyuncunun kızı Talia ile çocukluğu olay oldu. Sosyal medya hesabından kendi çocukluğu ile kızının fotoğrafını yan yana paylaşan ünlü oyuncu paylaşımının altına ‘Ben ve kızım Ne düşünüyorsunuz’ notunu düştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımını görenler ‘Sanki ayna karşısında’, ‘Neredeyse ikiz gibi nazar değmesin çok güzelsiniz anne kız’ , ‘Fotokopi gibi tıpkısının aynısı’ yorumlarında bulundular.