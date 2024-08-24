Ünlü oyuncu sokak ortasında kavgaya tutuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu sokak ortasında kavgaya tutuştu

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, gittiği bir mekanda yan masada oturan erkeklerle tartışma yaşadı.

Son olarak Kanal D'de ekrana gelen 'Senden Önce' dizisinde oynayan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz akşam Maslak’ta yapılan bir konsere katıldı.

Konser çıkışında muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu daha sonra Bebek’te bir mekana oturup arkadaşlarıyla yemek yedi.

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Yemek yediği sırada yan masaında oturan erkeklerle tartışma yaşamaya başlayan Şahinkaya, kız arkadaşları ile birlikte masadan kalktı.

Mekandan ayrılan ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını cevaplamazken suratını gizleyerek arabaya bindi.

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