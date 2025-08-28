Ünlü oyuncu topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı! Çekim sırasında fena yere düştü

Ünlü oyuncu Anne Hathaway, Şeytan Marka Giyer (The Devil Wears Prada) devam filminin çekimlerinde yüksek topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı. Ünlü oyuncu fena yere düştü.
YILLAR SONRA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Moda dünyasını beyaz perdeye taşıyan Şeytan Marka Giyer filminin devamı çekimlerine başlandı. Anne Hathaway, yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçti.
TOPUKLU AYAKKABININ KIRILMASIYLA YERE DÜŞTÜ
New York’ta gerçekleşen çekimlerde Anne Hathaway, yüksek topuklu ayakkabısının kırılmasıyla merdivenlerden düştü. O anlarda ekip üyeleri hemen yardıma koştu.
Hathaway ise kısa sürede toparlanarak gülümseyerek poz verdi. Hathaway, çekimlere devam etti.