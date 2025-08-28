Ünlü oyuncu topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı! Çekim sırasında fena yere düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Miranda Priestly rolüyle unutulmaz bir performans sergileyen Meryl Streep ve asistanı Andy Sachs’ı canlandıran Anne Hathaway, Şeytan Marka Giyer (The Devil Wears Prada) devam filminin çekimlerinde fena yere düştü. Ekip üyeleri hemen yardımına koştu.

Ünlü oyuncu Anne Hathaway, Şeytan Marka Giyer (The Devil Wears Prada) devam filminin çekimlerinde yüksek topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı. Ünlü oyuncu fena yere düştü.

0p.webp

YILLAR SONRA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Moda dünyasını beyaz perdeye taşıyan Şeytan Marka Giyer filminin devamı çekimlerine başlandı. Anne Hathaway, yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçti.

98.webp

TOPUKLU AYAKKABININ KIRILMASIYLA YERE DÜŞTÜ

New York’ta gerçekleşen çekimlerde Anne Hathaway, yüksek topuklu ayakkabısının kırılmasıyla merdivenlerden düştü. O anlarda ekip üyeleri hemen yardıma koştu.

Hathaway ise kısa sürede toparlanarak gülümseyerek poz verdi. Hathaway, çekimlere devam etti.

ii.webp

