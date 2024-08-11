Ünlü oyuncudan erkeklerle ilgili skandal sözler

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra psikolojisinin bozulduğu iddialarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, erkeklerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar, hayranlarını da şaşırttı.

"ERKEKLER ŞEREFSİZDİR"

Aşk hayatında bir türlü istikrarı yakalayamayan Merve Boluğur'un "Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir" ifadesi, birçok yorum aldı. Hayranları, Boluğur'un zor günler geçirdiğini ve iyi bir dönemden geçmediğini belirtti.

Burak Dayı, Burak Mursaloğlu, Emir Aydemir, Emre Kaya ve Hakan Sabancı gibi isimlerle birlikte olan Boluğur'un, son dönemde gizli tuttuğu sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi.