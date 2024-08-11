Ünlü oyuncudan erkeklerle ilgili skandal sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncudan erkeklerle ilgili skandal sözler

Merve Boluğur erkekler hakkında yaptığı açıklamadaki, “Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir” ifadeleri eleştirilere neden oldu.

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra psikolojisinin bozulduğu iddialarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, erkeklerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar, hayranlarını da şaşırttı.

"ERKEKLER ŞEREFSİZDİR"

Aşk hayatında bir türlü istikrarı yakalayamayan Merve Boluğur'un "Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir" ifadesi, birçok yorum aldı. Hayranları, Boluğur'un zor günler geçirdiğini ve iyi bir dönemden geçmediğini belirtti.

Burak Dayı, Burak Mursaloğlu, Emir Aydemir, Emre Kaya ve Hakan Sabancı gibi isimlerle birlikte olan Boluğur'un, son dönemde gizli tuttuğu sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi.

341921.jpg

merve-bolugur.webp

İlgili Haberler
Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan pozlar
Merve Boluğur Serdar Ortaç'la stüdyoya girdi. Fotoğrafa yorum yağdı
Son Haberler
Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı. Saldırgan serbest kaldı Gündem
Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı. Saldırgan serbest kaldı
Son anda kadrodan çıkarılmış yerine İlkin alınmıştı. Tuğba Şenoğlu'ndan flaş paylaşım Spor
Son anda kadrodan çıkarılmış yerine İlkin alınmıştı. Tuğba Şenoğlu'ndan flaş paylaşım
Rusya’dan İsrail’e tepki Dünya
Rusya’dan İsrail’e tepki
Düğünde bıçaklı sopalı kavga: 2 ağır yaralı Yerel Haberler
Düğünde bıçaklı sopalı kavga: 2 ağır yaralı
Yangın kontrol altına alındı Yerel Haberler
Yangın kontrol altına alındı
Bolu’nun doğa harikasına ziyaretçi akını Yaşam
Bolu’nun doğa harikasına ziyaretçi akını
Yiğit Bulut denize girerken görüntüledi. 'Dolar 3 TL'yi geçerse yüzüme tükürün' diyerek KKM'yi savunmuştu Gündem
Yiğit Bulut denize girerken görüntüledi. 'Dolar 3 TL'yi geçerse yüzüme tükürün' diyerek KKM'yi savunmuştu