Ünlü oyuncunun acı günü: Sosyal medyadan duyurdu

62 yaşındaki ünlü oyuncu Hüseyin Avni Danyal, annesinin ölümüyle adeta sarsıldı. Sevenlerine acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Danyal’a taziye mesajları iletildi.
Danyal haberi böyle açıkladı: ''Annem Aysel Danyal'ı sonsuzluğu uğurladık. Cenazesi 18 Ocak Cumartesi günü Karşıyaka Mezarlığı Camisi’nden ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir''
Oyuncunun paylaşımına sanat camiası ve sevenlerinden taziye mesajları yağdı.
Hüseyin Avni Danyal’ın eşi de acıya ortak oldu. Sosyal medya hesabından paylaştı.