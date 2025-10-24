Bengü’nün ailesi ile Bodrum açıklarında çıktıkları tekne turu felakete dönüştü. Ailesiyle keyifli anlar geçiren ünlü şarkıcı bir anda denizin ortasında oluşan hortum nedeniyle zor anlar yaşadı.

DENİZİN ORTASINDA PANİK DOLU ANLAR

Tatil için geldiği Bodrum’da denize açılan Bengü’nün teknesi, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisi ile sallandı. Denizin ortasında korku dolu anlar yaşanırken, denizdeki diğer tekneler ünlü şarkıcı ve ailesinin yardımına koştu.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Çevredekiler ve sahil güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu oluşabilecek bir felaket engellendi. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ailesi ile büyük bir tehlikeyi atlatan Bengü olayın ardından yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından ‘Biz dün ne yaşadık’ notuyla paylaştı. Öte yandan Bengü’nün ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“DEVRİLMEYELİM DİYE TÜM BOTLAR YARDIMA KOŞTU”

Bengü’nün yeğeni Beliz Şen ise yaptığı paylaşımda “İlk başta sert bir yağmur bulutundan geçiyoruz sandık… Meğer hortum tam teknemizin üstündeymiş. Devrilmeyelim diye tüm botlar yardımımıza koştu” ifadelerini kullandı.

“GEÇMİŞ OLSUN” MESAJLARI YAĞDI

Bengü’nün, “Çok korktuk, Allah korudu” diyerek yakınlarına olayı anlattığı öğrenilirken, sosyal medyada “Geçmiş olsun” mesajları yağdı.