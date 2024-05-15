Ünlü şarkıcı 2023’te 1 milyar 300 bin TL kazandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı 2023’te 1 milyar 300 bin TL kazandı
Ünlü şarkıcı Britney Spears 2023'te 40 milyon dolar yani yaklaşık 1 milyar 300 bin TL kazandı.

42 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, bu parayı The Woman In Me anı kitabı gibi çeşitli gelir kaynaklarından elde etti.

Kitap resmi olarak geçen yılın Ekim ayında yayınlandı ve sanatçı 15 milyon dolarlık (484 milyon TL) bir kitap anlaşması imzaladı.

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Anı kitabı ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde raflarda yerini aldığı ilk haftada 1,1 milyon kopya sattı.

1 milyar 300 bin TL’ye ulaşan diğer gelir akışları arasında Elton John'la birlikte yazdığı ve Ağustos 2022'de çıkan Hold Me Closer adlı şarkısı da yer alıyor.

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Ünlü şarkıcının piyasada Fantasy gibi parfümleri de bulunuyor ve ayrıca müzik kataloğundan da telif ücreti alıyor.

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