Ünlü şarkıcı yine böcek yuttu

14 Grammy Ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, Amerika’nın Chicago eyaletindeki açık hava performansı sırasında bir böceği yuttuktan aylar sonra İngiltere’de yine böcek yuttu.

Haberi bir TikTok kullanıcısı “Bir böcek yuttun, şarkı söyleyebilir misin?” notuyla paylaşırken, kaydedilen görüntü milyonlarca kişi tarafından izlendi.

34 yaşındaki şarkıcı, hit şarkısı “All Too Well”i söylerken eline aldığı böceği yuttu ve şakayla karışık tebessümü kameralara yansıdı.

ÖNCE BÖCEK, SONRA TRAVIS KELCE

Taylor Swift’in böcek yutması herkesi şaşkına çevirirken, erkek arkadaşı Travis Kelce de Swift’e sürpriz yaparak habersiz bir şekilde sahneye çıktı.

Smokin ve silindir şapkası giyen Kansas City Chiefs oyuncusu Kelce, Taylor Swift’in “I Can Do It With a Broken Heart” şarkısı esnasında şarkıya eşlik etti.

Kelce alkışlar ve çığlıklar eşliğinde kız arkadaşını taşırken, onu yavaşça sahnenin ortasındaki kırmızı bir kanepeye bıraktı. Koreografi ve dans seyirciler tarafından dakikalarca alkışlanırken çiftin jestleri ve uyumu beğeni topladı.