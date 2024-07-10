Ünlü şirketten müjde: 300 milyon lira hesaplara yatacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Ünlü şirketten müjde: 300 milyon lira hesaplara yatacak

Konya Şeker, 2024/2025 kampanya döneminde üretici ortaklarına 272 milyon 292 bin liralık pancar sulama avansı ve 23 milyon 505 bin liralık patates avansı vereceğini açıkladı.

"300 milyon lira hesaplara yatacak"

Bugün itibariyle Konya Şeker, 272 milyon 292 bin liralık pancar sulama avansını üretici ortaklarının hesabına yatıracak.

Ayrıca, 23 milyon 505 bin liralık patates avansı da 11 Temmuz Perşembe günü hesaplara geçmiş olacak. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, bu adımın üretici ortaklarının finansal yükünü hafifletmek ve üretim sürecinde daha rahat hareket etmelerini sağlamak amacıyla atıldığını belirtti. Konya Şeker, üreticisini her zaman desteklemeye devam ediyor.

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