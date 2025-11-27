Ünlü sunucu Mesut Yar, 11 Eylül’de kayyum atanan Habertürk’ten ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Hesabından veda mesajı paylaşan Yar, yeni adresinin yakında belli olacağını da söyledi.

Mesut Yar sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın çok sevgili sülalem. Bugün son kez buluşuyoruz mevcut adresimizde. Ne konuştuğunu iyi bilen tüm müstesna izleyen ve dinleyen ile uyanılan sabahlar çok aziz hatıralar olarak kalacak bende… Şükür, sabahlar bitmedi. Güneş aydınlık ve pusulamız insanlık. Emeğine ve yüreğine sağlık. Son bir kez şevk ile..."

YENİ ADRESİ YAKINDA BELLİ OLACAK

Son programının ardından bir paylaşım daha yapan Mesut Yar, "Sürpriz mi, evet. Pek yakında yeni ekranda..." sözlerine yer vererek yeni adresinin yakında belli olacağını açıkladı.

Gün Başlıyor ve Başka Meseleler programlarının sunucusu olan Yar, 'Sade'ce' isimli bir sohbet programı da yapıyordu.

MESUT YAR KİMDİR?

Şair ve yazar, radyo ve televizyon programı sunucusu, oyuncu Mesut Yar 18 Nisan 1966 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Yar Meslek Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bölümünü 1993 yılında bitirdi. İstanbul Yıldız Teknik üniversitesinde gazetecilik okumaya başladı ama olmadı. Sonra İstanbul Üniversitesinde Müzecilik ihtisası yaptı.

İlk barter işi Benetton’a kazak karşılığında tiyatro oyunu yazmak ve onların mağaza çalışanlarına tiyatro eğitimi vermek oldu.

Hulki Cevizoğlu’nun çıkarttığı derginin İstanbul işlerini yaptı. TRT’de Turnike programını sunarken sunucu Güner Ümit’e temel fıkraları ve programın girişinde yaptığı o esprileri yazarak metin yazarlığı yaptı. Bu şekilde televizyon ile tanışmış oldu.

Gazetecilik mesleğine stajyer muhabir olarak 1985 yılında başladı. Hürriyet, Sabah, Posta gibi gazetelerde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı. Bir ekiple Yön Dergisi’ni çıkardı. Yön Dergisi kapanınca oradaki arkadaşlarınla Kanal E’yi yani CNBC-E’yi kurma kararı aldı.

Sabah-Atv Grubuna bağlı Kanal 1, Atv Avrupa, Türkçe Tv gibi kanallarda genel müdürlük yaptı.

Mesut Yar, Posta Gazetesinde izleme kritiği yaptığı Televizyon Hastası isimli bir köşesinde yazdı, 2018’da gazete ile yolları ayrıldı. Çeşitli hikâye, şiir ve röportaj kitapları yayımlandı.

2015 yılının Şubat ayında sunuculuğunu Emre Altuğ, jürisi görevini Rasim Öztekin'in yaptığı TRT1 de yayınlanan "Bak Hele Bak" adlı yapımda konuk oyuncu oldu.