Ünlü teknoloji devi iflas etti! Çok sayıda çalışan zor durumda

Almanya'nın önde gelen batarya üreticilerinden CustomCells, ciddi mali sorunlar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Kiel Bölge Mahkemesi'nin CustomCells Itzehoe GmbH hakkında geçici iflas süreci başlattığı bildirildi.

Bu gelişme, özellikle elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji depolama sistemleri için kritik öneme sahip batarya sektöründe Almanya'nın iddialı konumuna gölge düşürebilir. Yenilikçi pil teknolojileri üzerine çalışan CustomCells, sektördeki önemli oyunculardan biri olarak biliniyordu.

Şirketin iflas başvurusu, batarya teknolojileri alanındaki yoğun rekabetin ve yüksek yatırım maliyetlerinin bir yansıması olarak yorumlanıyor. Bu durum, sektördeki diğer oyuncuların da finansal sürdürülebilirliklerini gözden geçirmelerine neden olabilir.

CustomCells'in geçici iflas sürecinin nasıl ilerleyeceği ve şirketin geleceğinin ne olacağı merak konusu. Bu süreçte, şirketin borçları ve varlıkları değerlendirilecek, olası bir yeniden yapılandırma veya satış ihtimali gündeme gelecektir.

Tübingen kentindeki tesisin de bu gelişmelerden etkileneceği bildirildi.

CustomCells’in içine düştüğü mali darboğazın arkasında, uzun süredir birlikte çalıştığı hava taksi üreticisi Lilium’un yaşadığı finansal çöküşün etkili olduğu belirtiliyor. 2021 yılından bu yana Lilium’a batarya hücresi tedarik eden CustomCells, bu işbirliğinden doğan milyonlarca euroluk alacağını tahsil edemedi. Yeni yatırımcı bulunamayınca şirketin krizi derinleşti. Hem Almanya’daki federal kaynaklardan hem de AB düzeyindeki destek girişimlerinden sonuç alınamadı. Planlanan yeni finansman turu da başarısızlıkla sonuçlanınca iflas kaçınılmaz oldu.

Çalışan Hakları Güvence Altında

Yaşanan bu mali zorluklara rağmen, CustomCells faaliyetlerini tamamen durdurmadı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 200 çalışanın maaşları, haziran sonuna kadar devlet destekli iflas yardımı kapsamında ödenecek. Bu süreç, şirket yönetimiyle koordineli olarak çalışan WillmerKöster hukuk bürosundan avukat Malte Köster tarafından yürütülüyor.

Yeniden Yapılanma ve Yeni Yatırımcı Arayışı

CustomCells, bu krizi aşmak ve geleceğini güvence altına almak adına yeniden yapılanma süreci başlattı. Şirket, bu süreçte finansal istikrarını yeniden sağlamak ve operasyonlarına devam edebilmek için yeni yatırımcılar arayışına girdi. Bu kritik dönemde, CustomCells'in inovatif batarya teknolojileri ve gelecekteki potansiyeli, yatırımcıların ilgisini çekmede kilit rol oynayacak.