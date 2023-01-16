Türkücü Nihat Doğan baba oldu

Ünlü türkücü Nihat Doğan, geçtiğimiz sene eylül ayında apar topar İranlı hayranı Arezoo ile gözlerden uzak bir düğünle nikah masasına oturdu. Eşinin hamileliğinden dolayı sade bir düğünle evlenen Doğan, 13 Ocak'ta baba oldu.

MÜJDELİ HABERİ DUYURDU

Instagram hesabından oğlu ve eşiyle verdiği pozları paylaşarak müjdeli haberi duyuran Nihat Doğan, "Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak'ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Bana dünyanın en güzel hediyesini veren canım eşim Arezoo ya da teşekkürler olsun. Hoş geldin" ifadelerini kullandı.

OĞLUNA AŞİRETİNİN ADINI VERDİ

Oğluna "Amin Badıkan" adını veren Nihat Doğan, katıldığı bir yayında "Aşiretimizin adını alsın istedim, Badıgan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında 'Amin' diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Badıkan' olacak" demişti.

Nihat Doğan, oğluna vereceği Badıgan isminin anlamı için de "Farsça Bat rüzgar demekmiş, Badıgan rüzgardan olan demek" dedi.