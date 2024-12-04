Ünlü TV kanalının satışı son anda iptal oldu

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Ünlü TV kanalının satışı son anda iptal oldu

Halk TV'nin bünyesine katılacağı açıklanan Flash Haber TV'nin satışından son anda vazgeçildiği ortaya çıktı.

Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuruyla Halk TV ailesine yeni bir kanalın katılacağını açıklamıştı.

Türkiye'nin 2. özel televizyon kanalı olan Flash Haber TV’yi satın alacaklarını duyuran. Halk TV'nin sahibi olan Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik" ifadelerini kullanmıştı.

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Gerçek Gündem’den Murat Beyaz’ın haberine göre, Flash Haber TV’nin sahipleri bu satışı son anda iptal etti.

NEDENİ BELİRSİZ

Flaş TV çalışanları, satışın iptal edildiğine dair söylentiler duyduklarını doğrularken, iki tarafın tekrar görüşüp görüşmeyeceği belirsizliğini koruyor.

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