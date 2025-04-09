Ünlü zincir marketin patatesleri toplatılıyor! Sakın yemeyin uyarısı yapıldı...

Düzenleme: Kaynak: Medya Radar
Ünlü zincir marketin patatesleri toplatılıyor! Sakın yemeyin uyarısı yapıldı...

Dünya çapında faaliyet gösteren Alman ucuz gıda marketleri zinciri Aldi'de kendi markasına ait patatesleri toplatma kararı aldı.

Aldi, zehirlenme vakası sebebiyle paketli patateslerini toplatma kararı aldı. Firma ürünlerinin üzerine 'yemeyin' uyarısı koydu.

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Dünyaca ünlü market Aldi, şiddetli süt alerjisi olanlar için tehlikeli olabileceği endişesiyle kendi markalı baby patateslerini ölümcül süt alerji riski nedeniyle acilen geri çağırdı.

'YEMEYİN' UYARISI KOYDU!

Gıda güvenliği uzmanları, süpermarketlerin Inspired Cuisine markalı otlu ve tereyağlı mini patateslerinin üzerine 'yemeyin' uyarısı koydu. Aldi, geri çağırmanın yalnızca 385 gr'lık yeni patates paketini etkilediğini söyledi. Ayrıca sadece 4061463488152 kodlu ve son tüketim tarihi 12 Nisan olan partiyi etkiliyor.

Aldi'den açıklama da geldi. Yetkililer, "Müşterilerin bu ürünü en yakın mağazaya iade etmeleri rica olunur, orada tam ücret iadesi yapılacaktır. Bu ürünün normal yüksek standartlarımızı karşılamamasından dolayı özür dileriz ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz." dedi.

BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

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Londra'nın Barking bölgesinde yaşayan 13 yaşındaki Hannah Jacobs, yanlışlıkla inek sütüyle yapılmış Costa Coffee'den aldığı sıcak çikolatadan bir yudum aldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

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