Unutkanlığı unutmayın

Kaynak: Haber Merkezi
Unutkanlığı unutmayın
İşte unutkanlığın göz ardı edilen nedenleri ve ayrıntılı bilgiler...

Unutkanlık aslında tam bir kabustur. Çünkü Demans ve Alzheimer'ın başlangıcı olarak tanımlanmıştır. Dahiliye ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Aras, unutkanlığın nedenleri hakkında bilgiler verdi ve " Yaşlılıkta tedavi edilmemiş, uzayan depresyon en önemli unutkanlık nedenidir.” diye konuştu.

Prof. Aras sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depresyonlar insanda kaygıya yol açıyor. Böyle olunca da kişi etrafında olanlara kayıtsız kalıyor. Bilgiler beynimizde kaydediliyor, kaydedilmeyen bilgi kullanılmak istendiğinde hatırlanmaz. Bu durum demans ile karıştırılıyor. Kişinin oryantasyonunu bozan nedenlerin başında enfeksiyonlar, organ bozuklukları, ilaç reaksiyonları gelir. Mesala yaşa bağlı doğal süreçteki gençlikten farklı olan hafıza durumlarını demans olarak değerlendirmemek gerekiyor. unutkanlık gittikçe artıyorsa ve yaşamı güç kılıyorsa doktora başvurmalı. Yaş ilerledikçe beynin yapısında değişiklikler gösterir. Bazı maddelerin salgılanma hızı ya da miktarı azalır. Dolayısıyla unutkanlık ortaya çıkabilir.”

İlgili Haberler
O damar asla tıkanmamalı
Pek sevilmez ama yararları şaşırtıyor
Kanser riskini azaltan besin listesi ortaya çıktı
Uçakta neden yorgun hissedilir
Son Haberler
Çin'den ABD'yi ayağa kaldıracak hamle. ABD medyası açıkladı Dünya
Çin'den ABD'yi ayağa kaldıracak hamle. ABD medyası açıkladı
Babasının evindeki eşyaları satan şahıs gözaltına alındı Gündem
Babasının evindeki eşyaları satan şahıs gözaltına alındı
Gine'de 3 gün ulusal yas ilan edildi Dünya
Gine'de 3 gün ulusal yas ilan edildi
Kaynayan suyun içinde yavaş yavaş pişerken ekmek yiyen yengeç... Gündem
Kaynayan suyun içinde yavaş yavaş pişerken ekmek yiyen yengeç...
Sokak köpeklerine karşı nihayet harekete geçildi. 'Acele' kodu ile yazı gönderildi Gündem
Sokak köpeklerine karşı nihayet harekete geçildi. 'Acele' kodu ile yazı gönderildi
Doğum kontrol hapları ve tüp bebek tedavilerindeki tehlike ortaya çıktı Sağlık
Doğum kontrol hapları ve tüp bebek tedavilerindeki tehlike ortaya çıktı
Fırtınaya tutulan kaçak göçmenlerin imdadına balıkçılar koştu Ekonomi
Fırtınaya tutulan kaçak göçmenlerin imdadına balıkçılar koştu