Unutkanlığı unutmayın

Unutkanlık aslında tam bir kabustur. Çünkü Demans ve Alzheimer'ın başlangıcı olarak tanımlanmıştır. Dahiliye ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Aras, unutkanlığın nedenleri hakkında bilgiler verdi ve " Yaşlılıkta tedavi edilmemiş, uzayan depresyon en önemli unutkanlık nedenidir.” diye konuştu.

Prof. Aras sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depresyonlar insanda kaygıya yol açıyor. Böyle olunca da kişi etrafında olanlara kayıtsız kalıyor. Bilgiler beynimizde kaydediliyor, kaydedilmeyen bilgi kullanılmak istendiğinde hatırlanmaz. Bu durum demans ile karıştırılıyor. Kişinin oryantasyonunu bozan nedenlerin başında enfeksiyonlar, organ bozuklukları, ilaç reaksiyonları gelir. Mesala yaşa bağlı doğal süreçteki gençlikten farklı olan hafıza durumlarını demans olarak değerlendirmemek gerekiyor. unutkanlık gittikçe artıyorsa ve yaşamı güç kılıyorsa doktora başvurmalı. Yaş ilerledikçe beynin yapısında değişiklikler gösterir. Bazı maddelerin salgılanma hızı ya da miktarı azalır. Dolayısıyla unutkanlık ortaya çıkabilir.”