Türkiye’nin en büyük narenciye merkezlerinden olan Hatay, Antalya, Adana, Mersin gibi illerde mandalinanın bahçelerde tutarı 5 liraya kadar gerilerken, bahçe sahipleri toplama maliyetlerini bile karşılamadığını düşündükleri için mandalinalar dalda kalmış vaziyette. Avrupa Birliği’nin ilgi göstermemesi, ihracatın azalması, ürünlerin toplanma maliyetleri ve aracılar sebebiyle narenciye üreticileri zor duruma sokuyor.

HATAY’DA ÜRETİCİLER SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞACAK

Birgün’den Sibel Bahçetepe’nin haberine göre bugün Hatay Samandağ’da üreticiler, seslerini duyurmak için Samandağ Yeni Park’ta saat 14:00'te basın açıklaması düzenleyip satılamayan mandalinaları ücretsiz şekilde halka dağıtacaklar.

ÜRETİCİ ZOR DURUMDA BAHÇELER SATIŞTA

Hatay Samandağ'da yaşayan Ferit Diker adlı üretici yaşanan sorunları anlattı:

‘‘Hatay genelinde yaklaşık 400 bin tona yakın bir rekoltemiz var. Avrupa Birliği bizden ürün almıyor, ihracat yapamıyoruz. Domateste de, portakalda da benzer durum yaşıyoruz. Her tarafta satılık parseller, satılık bahçeler var. Maliyeti karşılayamıyoruz. Herkes sıkıntıya girdi. Tüccarlar önce 10 lira verdiler, sonra 7 liraya düştü, şimdi 3 liraya alan yok. Bırakın kâr etmeyi artık sulama parasını çıkartamıyoruz. 10 ton mandalinam dalında kaldı. 35 bin lira masraf yaptım. Bir tüccar gelip kilosuna 2 lira verecek, 20 bin lira. İşçi çalışsa zararımız daha da büyüyecek. Sistemsel bir yıkım ile karşı karşıyayız."

TARIM EMEKÇİLERİ DE YEVMİYELERDEN MEMNUN DEĞİL

Adana'da tarım emekçileri yevmiye artışı talebiyle 9 günlük iş bırakma eylemi yapmışlardı. Üreticiler grev öncesi 8–15 liraya satılan mandalinanın, grev sonrası 3–5 liraya kadar düştüğünü, portakal hasadının da başlaması ile beraber ürünlerin büyük bir kısmının dalda kaldığını ifade ettiler.

SOSYAL MEDYADA ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

Sosyal medya platformlarında vatandaşlar, fiyatların pazardaki etiket fiyatlarından üreticilerde bahçedeki fiyatların az olmasından şikayet ediyorlar.

REKOLTE FAZLALIĞI YOK ÜRÜNLERİN ÇOĞU TOPLANMIYOR

Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Vahap: ‘‘Geçen sene bu günlerde mandalinanın yüzde 90'ı toplanmışken şu an da yüzde 80’i toplanmadı. Normal şartlarda bu ay sonunda biterdi. Rekolte fazlalığı yok. Mandalinalar satılmıyor. Çünkü tüccar almıyor. Nakliye sorunları da var. 5 liraya üreticiden alınmak isteniyor, maliyeti 15 lira. En az 25 liradan alınması gerekir ki üretici kâr etsin. Adana, Antalya, Mersin gibi illerde de benzer sorunlar yaşanıyor’’ açıklamasını yaptı.