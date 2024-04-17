UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 / 00:01

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T.C.

UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/39 Esas

DAVACI : ADALET BAKANLIĞI

DAVALI : SALİM MUSLU-Ziya ve Yıldız oğlu, 1959 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, tüm aramalara rağmen bulunamadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin 2024/238 Karar İlamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/05/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK ilgili maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin 2024/238 Karar sayılı Karar İlamı ve ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.