UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
T.C.
UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/39 Esas
DAVACI : ADALET BAKANLIĞI
DAVALI : SALİM MUSLU-Ziya ve Yıldız oğlu, 1959 doğumlu
Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, tüm aramalara rağmen bulunamadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin 2024/238 Karar İlamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 23/05/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK ilgili maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin 2024/238 Karar sayılı Karar İlamı ve ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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|BASIN NO: ILN02017571