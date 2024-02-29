UŞAK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

UŞAK İCRA DAİRESİ

2017/15133 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/15133 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 2661 Ada, 12 Parsel, 14 Nolu Bağımsız Bölüm De kayıtlı çatı altı piyesli mesken nitelikli daire. Ayrıntılı bilgi yukarıda belirtilen internet sitesi adresindeki bilirkişi raporundan öğrenilebilir.

Adresi : Cumhuriyet Mah. 5. Zafer Sokak Sedir Sitesi Dış Kapı No: 100B Uşak Merkez / UŞAK

Yüzölçümü : 5.841,89 m2

Arsa Payı : 3/86

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli planda ayrık ikiz nizamda 2 ve 4 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.367.923,31 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Y. Planı : 24/04/2006

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 14:30

08/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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