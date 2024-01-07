UŞAK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 07 Ocak 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

UŞAK İCRA DAİRESİ

2022/2641 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2641 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 5876 Ada, 5 Parsel, Bodrum üzeri zemin kat bir normal kat biçiminde yapılmış bina. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde bulunan satış ilanı ve ekli raporlarından öğrenilebilir.

Adresi : Cumhuriyet Mah. 2. Köroğlu Sk. N.16 P.K. 64400 Uşak Merkez / UŞAK

Yüzölçümü : 475,00 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli imar planında ayrık nizamda 2 kata müsadeli konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.847.269,55 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir,

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 14:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 5874 Ada, 8 Parsel, Bodrum üzeri zemin kat bir normal kat biçiminde yapılmış bina. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde bulunan satış ilanı ve ekli raporlarından öğrenilebilir.

Adresi : Cumuhireyit Mah. 2. Köroğlu Sk. N.17 P.K.:64400 Uşak Merkez / UŞAK

Yüzölçümü : 455,00 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/100 ölçekli imar planında konut alanında kalmakta olup ayrık nizamda 2 kata müsadeli alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 3.717.598,55 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 14:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 14:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 14:29

05/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.