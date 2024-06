Yeniçağ Gazetesi/ Hüseyin Demir / Uşak il geneli temsilcisi

Buradan bir kez de Yeniçağ Gazetesi aracılığıyla bakanlara tekrar sorunları seslenmek istiyorum: Sayın Sağlık Bakanı, Uşak Türkiye'de devlet hastanesi olmayan tek şehir. Rant ve inat uğruna, yürüyerek gidilebilen 2 tane hastaneyi yıktınız, şehrin dışına 1 tane devlet hastanesi kurdunuz, sadece tabelasını değiştirip eğitim araştırma hastanesi yaptınız, bunu da "Hizmet sunuyoruz." diye övündünüz. Peki, sorunlar çözüldü mü? Randevu almak bela, alınan randevunun iptal edilmesi ayrı bir bela. Bir yıldır dilimizde tüy bitti, söylüyoruz, değişen bir şey yok. Hâlâ sıra almak mümkün değil, muayene olmak mümkün değil. Ameliyata MR'a, dopplere inanılmaz, aylarca gün verilmekte. Bakın, muayene süreleri, Sağlık Bakanı, neredeyse iki dakikanın altına inmiş durumda.

Peki, Uşak'a karşı bu vurdumduymazlığınızın, duyarsızlığınızın nedeni nedir, bilmiyorum, Buradan Uşak halkı adına size sesleniyorum: Uşak'a yeni bir devlet hastanesi yaptırın lütfen. Gelelim ulaştırma, altyapıya. Şehrin tam ortasında yirmi yıldır çivi çakılmayan harabe bir otogarımız var. Her yağmurda göle dönen şehirler arası alt geçitlerimiz, merkezde onlarca dükkânı basan bir şehir merkezimiz var. Açılış tarihi on yıl ertelenen yüksek hızlı tren projeniz var. Plansız yapılan, kazalara sebebiyet veren bir OSB Kavşağı'nız var. Yıllardır tamamlamadığınız Uşak-Sivaslı, Uşak-Ulubey-Eşme yollarınız ortada duruyor. Her seçim döneminde açılış yaptınız, inanın, kestiğiniz kurdeleleri birleştirseniz yoldan daha uzun hâle gelecek, tamamlanmamış bir çevre yolunuz var.

Yani, kısaca Uşak sizin sayenizde varlık içinde yokluk yaşıyor. Uşak Havalimanı'mızı kapattınız; kapattığınız hâlde 120 personelle çalışmaya devam ettiniz. Uçuş garantisi verdiğiniz, yüzde 96 zararla çalışan Zafer Havalimanı'nın uğruna Uşaklıları harcadınız ama bu işten mutsuz değilsiniz çünkü bu zarar yandaşınızın cebine gidiyor. Uşak Havalimanı'nı uçuşa kapattığınızda "Atıl kalmasın, bari stokaj havalimanı yapalım." diye bu kürsüde bir yıl önce konuştuğumda, AKP Uşak milletvekilleri bu işi pek ciddiye almadılar. Ama şimdi görüyorum ki çıkıp, tüm Uşaklı hemşehrilerimize "Uşak Havalimanı'nı stokaj havalimanı yapıyoruz." diye müjdeler veriyorlar. Tamam, bir yıl geriden geliyorlar, anlamışlar ama buradan hep söylüyorum: Biz, sizin zararınıza bir şey söylemiyoruz, bunun için bir yıl beklemenize gerek yok. Bizi dinlerseniz, kazanan Uşak halkı olacaktır.

Bakın, 12 yıldır AKP'nin yönettiği belediyeyi devraldığımızda aldığımız borç 1 milyar 276 milyon, ilçeler farklı değil. Peki, biz bu seçimi kazanmasaydık, bu miktarlardan haberimiz olacak mıydı? Kesinlikle hayır. Ne yaptı Belediye? Yandaşa para akıtmaya devam etti. TÜGVA'ya, Önder Vakfına ve yandaşlarına para akıttı, yazıklar olsun diyorum. Şehrin merkezinde bir türlü bitiremediğiniz, millet bahçesi için milleti kandırıp yıktığınız Uşak Lisesi, Orhan Dengiz Anadolu Lisesi, endüstri ve meslek lisesinin tarihini yok ettiniz, mezunlarının ahı sizin boynunuzdadır. Türkiye'de tekstil geri dönüşümünün yüzde 73'ü Uşak'tan çıkmaktadır. Battaniye üretiminin yüzde 95'i Uşak'tan gelmektedir, ciddi bir KDV sağlanmaktadır ama sanayicilerimize kulak verilmemektedir. Uşak'ın sanayicisine lütfen kulak verin. Uşak sanayicisi düşük teknolojiyle üretim yapmaktadır. Orta ve yüksek teknolojiye geçmek zorundayız. OSB'lerimiz raylı sisteminin olmaması nedeniyle avantajlarını kullanamamaktadır. Bu nedenle sanayicilerimize destek istiyoruz. Bakın REHAB yani toplama ayrıştırma, yönlendirme, tesis kurulumu için projelerimize destek ve teşvik zorunludur. Uşak sanayisi ve Uşak sanayicileri bunu çoktan hak etmektedir.

Bir diğer konu eğitim konusu. Bakın, Uşak Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinden her gün telefon almaktayım. Üniversitesine son sekiz yılda kaç tane kamu zararı davası açıldı, üniversite kaçını kazandı, kamu zararı ne kadardır? Yükselme kriterlerini yerine getirdiği hâlde siyasi baskı yaptığınız ve Uşaktan ayrılan akademisyen sayısı kaçtır? Üniversitede son sekiz yılda kaç tane TÜBİTAK, Avrupa Birliği, uluslararası proje kazandırdınız ya da hazırlanan projelerin Sayın Rektör masasında neden tutmaktadır, imzalamamaktadır? Uşak için hepimiz, birlikte çalışacağız, şehrimizi birlikte kalkındıracağız. O nedenle söylüyorum: Üniversite kimsenin babasının malı değildir. Halkımıza diyorum ki: Uşak hakkını alacak " dedi.