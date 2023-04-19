Üsküdar’da kafenin çatısına çıkıp silah çeken şahsa gözaltı

İHA’nın haberine göre, Üsküdar'da ruhsatsız bir işletmeyi yıkım için gelen zabıta ekiplerini, T. S. İsimli kişi çatıya çıkarak silahla engelledi. Çatıda bir müddet silah ile bekleyen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konu ile ilgili Üsküdar Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde, ‘Bugün İlçemiz Mimar Sinan Mahallesi Harem Sahil Yolu Caddesi'ndeki bir işletmenin Üsküdar Belediyesi zabıta ekiplerince saat 09.00 sıralarında gerçekleştirilen tahliye/yıkım çalışmalarında görevlilere, silah teşhiri ve mukavemette bulunan (T.S) adlı şahıs yakalanmış, şahsın üzerinde (1) adet kurusıkı silah ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’