Usta sanatçı Müjdat Gezen'e şok soruşturma! İfadeye çağrıldı

Usta Sanatçı Müjdat Gezen, bir yıl önce yaptığı Youtube programından dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeye çağırıldı. Gerekçe olarak halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek oldu.

Usta sanatçı Müjdat Gezen bir yıl önce gazeteci Ayşenur Arslan'la "Bizim Ev" isimli yaklaşık 12 dakikalık yaptığı program nedeniyle ifadeye çağrıldı.

“ANAN KESİN ANANDIR AMA BABAN BELKİ BABANDIR" SÖZÜ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; soruşturma gerekçesi halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek oldu. Gezen'in programda sarf ettiği "Müslümanlarda ölen kişi annesinin ismiyle gömülür. Çünkü Anadolu'da bir laf vardır, anan kesin anandır ama baban belki babandır" cümlesi soruşturmaya gerekçe olarak gösterildi.

İFADE VERDİ

Müjdat Gezen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Gezen ifadesinde "Hz. Muhammed peygamberimizin sözü vardır. Cennet annelerin ayakları altındadır. Toplumumuzun sisteminde kadın hep öteleniyor, hep itiliyor. Ben bundandır ki kadından yanayım.

Kadınların bu toplumda daha faal, daha üretken olmasını istiyorum. Meclis'te dahi şu anda en az 250 kadın milletvekili olmalı. Bu cümlelerimle de kadınların toplumdaki yerine dikkat çektim" ifadelerini kullandı.

