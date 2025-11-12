Üvey Baba dizisiyle tanıdığımız usta oyuncu Şemsi İnkaya 85 yaşında. Usta oyuncunun son halini görenler yıllara meydan okumuş yorumlarında bulundu.

1939 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İnkaya, tiyatro ve sinema dünyasına adım atmadan önce ticaret lisesinde okuduktan sonra konservatuarda eğitim aldı. İnkaya, konservatuvar eğitimi alarak tiyatro sahnesine adımını attı.

KÖTÜ BABA KARAKTERİYLE TÜRK TELEVİZYON TARİHİNE DAMGA VURDU

1998 yılında başlayan Üvey Baba, Türk televizyon izleyicisinin nefretle izlediği bir yapım oldu. "Gaddar Halil" karakteri, zalimliği ile seyircisinin nefretini kazanan, Şemsi İnkaya oyunculuk performansıyla büyük ilgi gördü.

İNKAYA'NIN SON HALİ!

Yıllar sonra son hali ortaya çıkan Şemsi İnkaya başarı dolu ve bitmeyen enerjisi ile yeni nesillere ilham kaynağı olmaya devam ediyor.